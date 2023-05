गुजरात: भाजपा सांसद और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप

By भाषा | Published: May 16, 2023 07:44 AM

इस मामले में बोलते हुए वेरावल सिटी थाने के निरीक्षक एस एम इसरानी के मुताबिक, जूनागढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राजेश चुडासमा और उनके पिता नारनभाई के खिलाफ सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 506-2 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)