इंसानियत शर्मसार, स्ट्रेचर पर रखे महिला शव को उठा कर ले गया और घसीटते हुए फर्श पर पटका, 25 वर्षीय शख्स अरेस्ट, आखिर क्यों हैवानियत?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2025 17:24 IST2025-10-08T17:23:50+5:302025-10-08T17:24:54+5:30
इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई थी।
बुरहानपुरः मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेढ़ साल पहले एक महिला के शव के साथ कथित दुर्व्यवहार के खुलासे के बाद 25 वर्षीय एक पुरुष को बुधवार को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई थी।
सीसीटीवी फुटेज के अलग-अलग अंश सामने आने से मामला उजागर हुआ। इन वीडियो में एक व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रेचर पर रखे एक महिला के शव को उठा कर एक स्थान पर ले जाता दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर बाद उसके शव को घसीटते हुए स्ट्रेचर के पास फर्श पर पटक कर निकलता नजर आ रहा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश ने बताया कि इस घटनाक्रम से जुड़े वीडियो 18 अप्रैल 2024 के हैं। उन्होंने बताया कि महिला के शव के साथ दुर्व्यवहार के मामले में 25 वर्षीय एक पुरुष को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा 297 (मानव शव का अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और विस्तृत जांच की जा रही है।