यूपी: दबंगों ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को बारात ले जाने से रोका, महिलाओं से की छेड़छाड़-मैरिज हॉल में किया हंगामा, मामला दर्ज

By भाषा | Published: May 10, 2023 07:42 AM

मामले में बोलते हुए गीता ने कहा है कि शादी में व्यवधान से बचने के लिए बारात बैंड बंद कर वहां से निकाली गई थी। लेकिन इसके बाद दबंग लाठी-डंडे लेकर मैरिज होम में घुस गए और अभद्रता भी की है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)