3 साल की बेटी दिव्यांशी की हत्या, मां सीमा ने प्रेमी यतेन्द्र के साथ मिलकर मुंह दबाकर मारा और गंगनहर नरौरा में फेंका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 4, 2025 21:21 IST2025-10-04T21:19:26+5:302025-10-04T21:21:44+5:30

बुलंदशहरः सीमा के आरोप झूठे पाए गए और सीमा व उसके प्रेमी यतेन्द्र उर्फ पिच्चू द्वारा बच्ची की हत्या करना प्रकाश में आया।

Bulandshahr Murder 3-year-old daughter Divyanshi mother Seema along lover Yatendra strangulated her threw her in Ganganahar Narora | 3 साल की बेटी दिव्यांशी की हत्या, मां सीमा ने प्रेमी यतेन्द्र के साथ मिलकर मुंह दबाकर मारा और गंगनहर नरौरा में फेंका

सांकेतिक फोटो

Highlightsपति की मौत हो चुकी है तथा अब वर्तमान में वह यतेन्द्र के साथ रहती है।अहमदगढ़ कस्बे की रहने वाली महिला ललतेश व अन्य लोगों से विवाद चल रहा था।

बुलंदशहरः बुलंदशहर जिले की नरौरा थाना पुलिस ने अपनी तीन साल की बच्ची की हत्या के आरोप में मां और उसके प्रेमी को शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर को सीमा उर्फ लाली ने थाना नरौरा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि ललतेश नाम की महिला व अन्य लोगों द्वारा 30 सितंबर को उसकी बेटी दिव्यांशी (3) की हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू की।

सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सीमा के आरोप झूठे पाए गए और सीमा व उसके प्रेमी यतेन्द्र उर्फ पिच्चू द्वारा बच्ची की हत्या करना प्रकाश में आया। शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, सीमा ने पूछताछ में बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है तथा अब वर्तमान में वह यतेन्द्र के साथ रहती है।

उन्होंने बताया कि सीमा और यतेन्द्र का अहमदगढ़ कस्बे की रहने वाली महिला ललतेश व अन्य लोगों से विवाद चल रहा था। वह उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते थे इसलिए दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या करने की साजिश रची तथा बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर गंगनहर नरौरा में फेंक दिया। सिंह ने बताया कि उसके बाद दोनों ने थाना नरौरा में ललतेश व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

Web Title: Bulandshahr Murder 3-year-old daughter Divyanshi mother Seema along lover Yatendra strangulated her threw her in Ganganahar Narora

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश