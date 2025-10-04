3 साल की बेटी दिव्यांशी की हत्या, मां सीमा ने प्रेमी यतेन्द्र के साथ मिलकर मुंह दबाकर मारा और गंगनहर नरौरा में फेंका
October 4, 2025
बुलंदशहरः सीमा के आरोप झूठे पाए गए और सीमा व उसके प्रेमी यतेन्द्र उर्फ पिच्चू द्वारा बच्ची की हत्या करना प्रकाश में आया।
बुलंदशहरः बुलंदशहर जिले की नरौरा थाना पुलिस ने अपनी तीन साल की बच्ची की हत्या के आरोप में मां और उसके प्रेमी को शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि एक अक्टूबर को सीमा उर्फ लाली ने थाना नरौरा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि ललतेश नाम की महिला व अन्य लोगों द्वारा 30 सितंबर को उसकी बेटी दिव्यांशी (3) की हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू की।
सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सीमा के आरोप झूठे पाए गए और सीमा व उसके प्रेमी यतेन्द्र उर्फ पिच्चू द्वारा बच्ची की हत्या करना प्रकाश में आया। शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, सीमा ने पूछताछ में बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है तथा अब वर्तमान में वह यतेन्द्र के साथ रहती है।
उन्होंने बताया कि सीमा और यतेन्द्र का अहमदगढ़ कस्बे की रहने वाली महिला ललतेश व अन्य लोगों से विवाद चल रहा था। वह उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते थे इसलिए दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या करने की साजिश रची तथा बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर गंगनहर नरौरा में फेंक दिया। सिंह ने बताया कि उसके बाद दोनों ने थाना नरौरा में ललतेश व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।