आखिर क्यों, करवा चौथ के दिन पहले पत्नी को दिया जहर और फिर खाकर दी जान?, गंगा स्नान के बहाने रामघाट ले गया और

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 22:13 IST2025-10-10T21:37:27+5:302025-10-10T22:13:12+5:30

बुलंदशहरः पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर बढ़ेरा गांव के निवासी पूरन सिंह (72) और उनकी पत्नी चमेली देवी (70) के रूप में हुई है।

Bulandshahr Husband Puran Singh took wife Chameli Devi Ramghat pretext bathing Ganga gave her poison then consumed himself Why did couple commit suicide | आखिर क्यों, करवा चौथ के दिन पहले पत्नी को दिया जहर और फिर खाकर दी जान?, गंगा स्नान के बहाने रामघाट ले गया और

सांकेतिक फोटो

Highlightsबताया जा रहा है कि दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते रहते थे। पत्नी को गंगा स्नान के बहाने बुलंदशहर के रामघाट ले गया।अपनी पत्नी को दिया और फिर खुद खा लिया।

बुलंदशहरः बुलंदशहर जिले के रामघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कथित रूप से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अलीगढ़ के एक बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर बढ़ेरा गांव के निवासी पूरन सिंह (72) और उनकी पत्नी चमेली देवी (70) के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते रहते थे। पुलिस के अनुसार, पूरन सिंह शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी को गंगा स्नान के बहाने बुलंदशहर के रामघाट ले गया। वहां पहुंचकर, पूरन सिंह ने कथित तौर पर खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसे उसने अपनी पत्नी को दिया और फिर खुद खा लिया।

खाने के बाद, दोनों की तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं गिर पड़े। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसने पाया कि पूरन सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। चमेली देवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी भी मौत हो गई। रामघाट के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) यंग बहादुर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Web Title: Bulandshahr Husband Puran Singh took wife Chameli Devi Ramghat pretext bathing Ganga gave her poison then consumed himself Why did couple commit suicide

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshPoliceक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश