दिल्ली में मारपीट का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर एमबीबीएस छात्रा से एक महीने तक किया रेप
By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2025 12:40 IST2025-10-06T12:40:24+5:302025-10-06T12:40:32+5:30
आरोपी के साथ दो और लोग थे जिन्होंने उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी ने उसके बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बाकी दो लोगों ने इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया।
नई दिल्ली: एक 18 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित तौर पर एक 20 वर्षीय व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिसने लड़की को पार्टी के बहाने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर में एक होटल के कमरे में बुलाया था। आरोपी के साथ दो और लोग थे जिन्होंने उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी ने उसके बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बाकी दो लोगों ने इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया।
आरोपी ने वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और लगभग एक महीने तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। पुलिस ने कहा, "उसने हमें बताया कि सितंबर की घटना के बाद, उसने वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और पूरे सितंबर में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उसने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा।"
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया है और सभी संदिग्धों की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार हैं। मामले की जानकारी से वाकिफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली और फिलहाल दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही पीड़िता ने गुरुवार को अधिकारियों से संपर्क किया।
उसने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी, जो जींद का ही रहने वाला है और उत्तरी दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, ने उसे 9 सितंबर को अपने दो दोस्तों के साथ एक होटल के कमरे में पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "उसने बताया कि वह आरोपी को जानती है क्योंकि वह जींद का रहने वाला है और दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे।"
मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि होटल में उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। अधिकारी ने कहा, "जब वह बेहोश हो गई, तो मुख्य आरोपी ने इस कृत्य को रिकॉर्ड करते हुए उसके साथ बलात्कार किया और उसके दो दोस्तों ने उसका यौन उत्पीड़न किया।"
आखिरकार, युवती ने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिन्होंने 2 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद की। उसका बयान दर्ज किया गया और भारतीय न्याय संहिता (बलात्कार की सजा) की धारा 64(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।