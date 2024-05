Bijapur Crime News: थाना प्रभारी आकाश मसीह और प्रधान आरक्षक संजय बचे, वाहन के परखच्चे उड़े, नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर उड़ा दी...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2024 11:42 AM

Bijapur Crime News: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटरू-फरसेगढ़ मार्ग पर सोमनपल्ली गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर थाना प्रभारी के वाहन को उड़ाने की कोशिश की।