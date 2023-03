तमिलनाडु में यूपी-बिहार के लोगों की पिटाई का फर्जी वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर, 3 बैंक अकाउंट्स में मिले 42 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

Highlights बिहार आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने तीन मामले दर्ज किए थे। ईओयू ने कश्यप के चार बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है। कुर्की के डर से शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

पटनाः तमिलनाडु में यूपी-बिहार के लोगों की पिटाई का फर्जी वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के मामले में फरार चल रहा यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। मनीष ने बेतिया के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया है। बिहार पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

मनीष कश्यप को बेतिया एसपी और कई थानों की टीम अपनी सुरक्षा में ले लिया है। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारि कुमार तिवारी के घर कुर्की जब्त की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरेंडर की खबर मिलते ही थाने के बाहर बड़ी संख्या में उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई।

Bihar | Youtuber Manish Kashyap, accused of circulating misleading and hysterical video of residents of Bihar working in Tamil Nadu, surrendered at Jagdishpur police station in Bettiah due to raids by Bihar Police and EOU: Bihar Police pic.twitter.com/GeH1rSzS2W