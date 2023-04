बिहारः बालू माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर खनन महिला अधिकारी को पीटा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजा

Highlights अधिकारी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने पूछा है कि आखिर किस परिस्थिति में महिला अधिकारियों की पिटाई हुई है? कुछ उपद्रवी एक महिला खनन इंस्पेक्टर को जमीन पर घसीट-घसीट कर पीटते नजर आ रहे हैं।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में खनन महिला अधिकारी के साथ मारपीट और घसीटने की घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत पटना के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के इन अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसके साथ डीजीपी आरएस भट्टी को इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अधिकारी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर संज्ञान लिया है और बिहार सरकार से जवाब मांगा है।

रिपोर्ट में महिला आयोग ने पूछा है कि आखिर किस परिस्थिति में महिला अधिकारियों की पिटाई हुई है? उस समय सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और किस तरीके से अभी पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है? दरअसल, बिहटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ उपद्रवी एक महिला खनन इंस्पेक्टर को जमीन पर घसीट-घसीट कर पीटते नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बालू ओवरलोडिंग की चेकिंग के दौरान सोमवार को बालू माफियाओ ने ईंट-पत्थर से पुलिस की टीम हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने माइनिंग टीम के सदस्यों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इसी बीच पुलिस के कई जवान भाग गए लेकिन महिला इंस्पेक्टर घिर गईं। वहीं पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई शुरू हो गई है।

तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें सोमवार को पटना के बिहटा स्थित परेव में बालू की ओवरलोडिंग की जांच करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया समेत अन्य लोगों ने हमला बोल दिया था। इस दौरान न सिर्फ जिला खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट की गई बल्कि महिला इंस्पेक्टर को जमीन पर घसीट-घसीटकर पीटा गया।

