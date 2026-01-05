बिहार पुलिसः टॉप 20 अपराधियों की सूची, पिछले 15 दिनों के अंदर चार एनकाउंटर, अपराध किया तो गोली से जवाब?

Highlights दिलीप कुमार, रिंकू यादव, विजय पांडेय, शहनाज अंसारी, पप्पू कुमार, संजय तिवारी एवं डिंपल सिंह का नाम शामिल हैं। बिहार स्पेशल टास्क फोर्स ने जिला पुलिस के साथ मिलकर सात महीनों में 15 एनकाउंटर किए हैं। माओवादी और बदमाश को मार गिराया गया। 14 अपराधियों के पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया।

पटनाः बिहार में बेलगाम अपराधियों पर नकेल डालने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस अपराधियों से अब सख्ती से निपट रही है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की सूची जिला और थाने के स्तर पर तैयार करा ली है। हालांकि कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों के अंदर चार एनकाउंटर की घटना हुई है, जिसमें कुख्यात अपराधी ढेर किए गए हैं। पिछले दिनों कई कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी बिहार के अलग-अलग जिलों से हुई है। वहीं कई कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ है। अब हर जिले से टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की जा चुकी है। राज्य में मगध से लेकर कोसी तक टॉप अपराधियों की तैयार सूची तैयार कर ली गई है। इस बार अपराध पर नकेल ढीली नहीं पड़ेगी।

लक्ष्य साफ है अपराधियों को किसी भी हाल में कानून के हवाले करना है। साल के पहले ही दिन दानापुर में भाग रहे एक कुख्यात को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब हर इलाके में विशेष टीम लगातार इन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। लिस्ट में शामिल ज्यादातर आरोपी हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और गैंगवार जैसे मामलों में वांछित हैं।

साथ ही कई पर इनाम घोषित हैं और पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए खुफिया नेटवर्क और तकनीकी निगरानी दोनों तेज कर दी है। बता दें कि हाल के दिनों में राज्य में चार महत्वपूर्ण एनकाउंटर की घटना हुई है। जिसमें 50 हजार के दो इनामी अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा 227 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। 227 में 29 अपराधी ऐसे हैं जिस पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था।

वहीं, पुलिस की नजर वैसे अपराधियों पर भी है जो जेल के अंदर बंद है या फिर बिहार के बाहर से अपराध को संचालित कर रहे हैं। ऐसे अपराध कर्मियों की पुलिस डाटाबेस तैयार कर रही है और पहले टॉप 20 अपराध कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। उसके बाद टॉप 10 अपराधियों का भी डेटाबेस जिला और थाना के स्तर पर तैयार कर उन पर नजर रखी जा रही है।

पिछले महीनों में बढ़ती वारदातों से सरकार पर दबाव था। गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि अपराध मुक्त बिहार सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि लक्ष्य है और इसी के तहत अभियान चल रहा है। पटना, कोसी, मगध और शाहाबाद के टॉप अपराधी की बनाई गई।

सूची के अनुसार पटना जिले के टॉप अपराधियों में भोला सिंह, मनोज सिंह, सुजीत मंडल, राजीव महतो एवं एमपी यादव शामिल है। वहीं, कोसी क्षेत्र के टॉप अपराधियों में जानेश्वर यादव, गणेश ऋषि, देवललित कुमार मेहता और वीरेंद्र राय शामिल है। जबकि मगध क्षेत्र के टॉप अपराधियों में धर्मवीर महतो, आलोक सिंह, पल्टन सिंह, दीपक रवानी, संतोष गोस्वामी और अमित तिवारी शामिल हैं।

इसी तरह शाहाबाद क्षेत्र के टॉप अपराधियों में दिलीप कुमार, रिंकू यादव, विजय पांडेय, शहनाज अंसारी, पप्पू कुमार, संजय तिवारी एवं डिंपल सिंह का नाम शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार स्पेशल टास्क फोर्स ने जिला पुलिस के साथ मिलकर सात महीनों में 15 एनकाउंटर किए हैं।

इन अभियानों में एक माओवादी और एक बदमाश को मार गिराया गया। 14 अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई राज्यों में दबिश देकर इनामी अपराधियों को पकड़ा और गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ा। हाल के ही मामलों में देखा जाए तो छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय और पटना इलाके में बड़े ऑपरेशन हुए।

