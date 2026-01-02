सुबह 3 बजे पटना में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर, हत्या, लूट, रंगदारी के कई केस

Highlights बिहार के डीजीपी विनय कुमार से भी बातचीत की थी। राज्य के तमाम पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। पटना के खगौल थाना इलाके में ही मैनेजर राय मौजूद है।

पटनाः बिहार में अपराधियों के खिलाफ शुरू किए गए एनकाउंटर की कड़ी में शुक्रवार की सुबह लगभग 3 बजे पटना में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर किया गया। खगौल थाना इलाके में शुक्रवार की सुबह अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में पटना एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मैनेजर राय पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। काफी लंबे समय से पुलिस को मैनेजर राय की तलाश थी। जिसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पटना के खगौल थाना इलाके में ही मैनेजर राय मौजूद है।

इसी जानकारी के बाद मैनेजर राय की घेराबंदी पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस से घिरता देख मैनेजर राय ने उन पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई और मैनेजर राय के पैर में पुलिस ने गोली मारी। घायल मैनेजर राय को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है।

जानकारी के मुताबिक, नयी सरकार बनने के बाद यह 8वां एनकाउंटर है। इससे पहले गोपालगंज में एक एनकाउंटर हुआ था, सारण में 4, बेगूसराय जिले में एक और पटना जिले में एक एनकाउंटर हुआ था। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह-सुबह 8वां एनकाउंटर किया गया। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

बता दें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपराधियों की गतिविधियों को लेकर बेहद सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने कई बार बिहार से अपराध और अपराधियों के सफाये की बात कही है। साथ ही उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से भी बातचीत की थी। जिसके बाद राज्य के तमाम पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है।

