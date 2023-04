बिहारः पटना रेलवे स्टेशन के बाद भागलपुर में अश्लील कांड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चला कॉल गर्ल के लिए संपर्क करने का विज्ञापन 

Highlights सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे से ये विज्ञापन सुबह 4 बजे तक चलता रहा। सूचना प्रशासन तक पहुंची तो पहले बिजली काटी गई। बोर्ड सामाजिक संस्था जीवन जागृति मिशन चलाता है।

पटनाः बिहार में लगभग एक महीने पहले पटना जंक्‍शन पर तीन मि‍नट तक अश्‍लील फिल्‍म चलने का मामला सुर्खियां बनी थी, अभी यह मामला ठंढा भी नहीं पड़ा था कि ऐसा ही मामला भागलपुर में सामने आया है, जिसकी खबर लगते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में घटनास्‍थल पहुंचे।

'#Bihar Me Bahaar Hai...': After Patna, Vulgar Advertisement Plays Out on LED Near Bhagalpur Railway Station.https://t.co/7ypAz07oR2 — TIMES NOW (@TimesNow) April 18, 2023

भागलपुर रेलवे स्टेशन के सामने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अश्लील विज्ञापन चलने लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन के सामने एक चौक है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा था। सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे से ये विज्ञापन सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इसमें लिखा था- कॉल गर्ल के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। यह सूचना प्रशासन तक पहुंची तो पहले बिजली काटी गई।

इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को हटाया गया। यह बोर्ड सामाजिक संस्था जीवन जागृति मिशन चलाता है। संस्था का कहना है कि बोर्ड को हैक किया गया है। संस्था ने इसे लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज कराया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बोर्ड पर चल रहे अश्लील विज्ञापन का वीडियो बना लिया।

The Bihar police said they removed a display board at Ambedkar roundabout near Bhagalpur station after an obscene message appeared on it late Monday night.https://t.co/oGJnaCc1GN — Hindustan Times (@htTweets) April 18, 2023

अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संस्था के अध्यक्ष डा. अजय कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि चौराहे के सुंदरीकरण का कार्य संस्था द्वारा किया गया है, जब से बोर्ड लगाया गया है, तभी से वह लगातार चल रहा है। किसी ने जानबूझकर इस तरह की हरकत की है।

After Patna, people now face embarrassment at Bhagalpur Railway station when the LED lights for the station were hacked and vulgar message was broadcasted. pic.twitter.com/KvfOdHAHWc — Treeni (@_treeni) April 18, 2023

डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि यह सुबह चार बजे गश्ती के दौरान कोतवाली पुलिस ने कुछ लोगों को यहां देखा था। मामला समझ में आते ही तत्काल इसे बंद कराया था। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उधर, कोतवाली इंस्पेक्टर जवाहर प्रसाद यादव ने कहा डॉ. अजय कुमार सिंह के आवेदन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन किसने यह हरकत की है उसकी पहचान के लिए चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

