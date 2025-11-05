Bihar: JDU नेता के भाई, भाभी समेत भतीजी की मौत, आवास में मिला शव, पूर्णिया में मची सनसनी

Bihar: उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है।

Bihar: बिहार के पूर्णिया जिले में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के एक नेता के बड़े भाई, भाभी और भतीजी घर में मृत पाए गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों के शव मंगलवार रात केहट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी में स्थित उनके आवास से बरामद किए गए। पूर्णिया सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ज्योति शंकर ने बताया कि मृतकों की पहचान नवीन कुशवाहा (52), उनकी पत्नी माला देवी (48) और बेटी तनु प्रिया (23) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नवीन कुशवाहा जद (यू) के स्थानीय नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई थे।

एसडीपीओ ने कहा, “घर में तीन शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।” उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक नवीन कुशवाहा इलाके में काफी लोकप्रिय थे और उन्होंने लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। 

