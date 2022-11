बिहार के उद्योग मंत्री महासेठ के करीबियों के यहां आयकर विभाग ने की छापेमारी, निवेश के कई कागजात मिले, जानें पूरा मामला

Highlights कर चोरी मामले की जांच के सिलसिले में पटना स्थित मंत्री के आवास भी गए। समीर महासेठ राजद कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं। मधुबनी सीट से दूसरी बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं।

पटनाः बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के करीबियों और संबंधी के यहां आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी से हड़कंप मच गया। मंत्री के करीबी और पार्टनर के ठिकानों पर एक साथ धावा बोला है। पटना में करीब दर्जन भर स्थानों पर छापेमारी की गई है।

पटना में यह छापेमारी बोरिंग रोड, स्काडा सेंटर, सगुना मोड, दानापुर समेत अन्य स्थानों पर की गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिलने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि इसमें नेताओं के निवेश के भी कई कागजात मिले हैं। आयकर विभाग की ओर से इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग को जमीन-मकान के कारोबार से जुड़े मंत्री के बिजनेस पार्टनर के बारे में कुछ इनपुट मिले थे।

उसके बाद आयकर की टीम ने अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में कुछ अहम जानकारी मिलने के बाद अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। टीम ने गुरुवार की सुबह-सुबह जमीन-मकान के कारोबार से जुड़े बिल्डर के ठिकानों पर छापा मारा। इस मामले में अभी आयकर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

Income tax raids at many places of Industries Minister Sameer Mahaseth in Bihar government. Raid on construction company including Sameer Mahaseth's residence. Sameer Mahaseth is a minister in Nitish cabinet from RJD quota. pic.twitter.com/GTaoKRGfGg