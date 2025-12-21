बिहार: पटना में देवर ने बनाया भाभी का अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण, पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

By एस पी सिन्हा | Updated: December 21, 2025 20:21 IST2025-12-21T20:21:04+5:302025-12-21T20:21:04+5:30

बताया जाता है कि जक्कनपुर इलाके में किराये के मकान में रह रही एक शादीशुदा महिला ने अपने रिश्ते के देवर पर गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

Bihar: In Patna, a brother-in-law took obscene photos of his sister-in-law, blackmailed her, and sexually assaulted her | बिहार: पटना में देवर ने बनाया भाभी का अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण, पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

बिहार: पटना में देवर ने बनाया भाभी का अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण, पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

पटना:बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां देवर ने अपनी भाभी की अश्लील फोटो बनाकर ना सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि जबरन शारीरिक संबंध बनाने को भी मजबूर किया। बताया जाता है कि जक्कनपुर इलाके में किराये के मकान में रह रही एक शादीशुदा महिला ने अपने रिश्ते के देवर पर गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

महिला का आरोप है कि रिश्ते में लगने वाले देवर ने कंप्यूटर से पहले उसकी न्यूड तस्वीरें बनाईं, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक और उसके दोस्त सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। पीड़िता अपने पति के साथ जक्कनपुर थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी। 

महिला ने बताया कि 12 मार्च 2025 को वह जहानाबाद में एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। उसी शादी में आरोपी बंटी ठाकुर वीडियोग्राफर था। उसकी मुंहबोली बहन के जरिए आरोपी को महिला का मोबाइल नंबर मिला। बाद में शादी की तस्वीरों को एडिट कर न्यूड बनाकर भेजा गया और ब्लैकमेल शुरू हुआ। 

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने पति और 9 साल के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर जहानाबाद और पटना में चार बार यौन शोषण किया। जब महिला ने मिलने से इनकार किया तो आरोपी ने तस्वीरें वायरल कर दीं। पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Web Title: Bihar: In Patna, a brother-in-law took obscene photos of his sister-in-law, blackmailed her, and sexually assaulted her

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharPatnaCrimeबिहारपटनाक्राइम