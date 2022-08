बिहारः आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन का जलवा, परिवार से मिलने पटना पहुंचे, पत्नी लवली और राजद से विधायक बेटे चेतन से मिले 

Highlights बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन की सरकार को घेरा है। नितिन नवीन ने कहा कि सुशासन और जंगलराज में फर्क दिखने लगा है। आनंद मोहन को पुलिस अभिरक्षा में पेशी के बीते दिनों पटना लाया गया था।

पटनाः बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन का पटना में जलवा दिखने को मिला है। सरकार बनते ही आनंद मोहन पटना में नजर आए। सोशल मीडिया पर उनका फोटो भी वायरल हो रहा है।

गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तब से वे जेल में बंद हैं। इसे लेकर बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन की सरकार को घेरा है।

