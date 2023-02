गाली देने वाले वरिष्ठ आईएएस पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला, देखें वीडियो

Highlights सुनील तिवारी ने कहा कि केके पाठक को सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त करे। ट्रेनिंग के दौरान बिहार के अधिकारियों को परेशान करते हैं। केके पाठक पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

पटनाः बिहार में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ(बासा) ने केस दर्ज कराया है। बासा ने अधिकारियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप केके पाठक पर लगाया है।

बासा के महासचिव सुनील तिवारी ने कहा कि केके पाठक को सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त करे। वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए हैं। सुनील तिवारी ने कहा कि यह मद्य निषेध विभाग के सचिव होने के साथ-साथ विपार्ड के भी प्रभार पर हैं और ट्रेनिंग के दौरान यह बिहार के अधिकारियों को परेशान करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि केके पाठक पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हमने भी वीडियो के बारे में सुना है जो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी ऑफिस जाने दीजिए, देखने दीजिए कि पूरा मामला है क्या?

इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बता दें कि विभागीय बैठक के दौरान आईएएस केके पाठक का अधिकारियों और बिहारियों को गाली देते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केके पाठक के एक वायरल वीडियो ने बिहार के प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है।

बिहार के मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक का वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में आईएएस अधिकारी केके पाठक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गालियां देते हुए उनकी ऐसी तैसी करने की बात कह रहे हैं। वीडियो किसी बैठक का है, जिसमें केके पाठक के साथ साथ दूसरे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

इस वीडियो ने बिहार के प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने केके पाठक के खिलाफ केस दर्ज करने का ऐलान किया है। इस वीडियो में केके पाठक पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उपमुख्यमंत्री को गालियां देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में केके पाठक सिर्फ अधिकारियों पर ही गुस्सा नहीं उतारते हैं बल्कि बिहार के लोगों पर भी गुस्सा उतारते हैं।

Additional Chief Secretary, KK Pathak, abusing the people of Bihar and deputy collectors, who belong to the Bihar Administrative Service Association (BASA)… can’t expect as senior and upright IAS officer like Pathak resorting to such a low… pic.twitter.com/2YkLhmXqq3

कहते हैं कि यहां रेड लाइट पर भी लोग हॉर्न बजाते हैं। इसके बाद वो गाली देकर कहते हैं कि “यहां का लोग आदमी है साला, चेन्नई में लोग बायें से चलते हैं। यहां देखे हो किसी को बायें से चलते? लाल लाइट पर चेन्नई में किसी को हार्न बजाते देखे हो? यहां साला ट्रैफिक में खड़ा होकर पैं..पैं..हार्न बजायेगा। देखे नहीं हो क्या तुम लोग बेली रोड पर? साला, लाल लाइट भी है और पैं...पैं..भी करेगा।

यहां का आदमी, आदमी है?” बिहार के लोगों को इन शब्दों से कोसने के बाद केके पाठक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में बोलने पर उतरे। वीडियो में बोलते दिख रहे हैं। “यहां डिप्टी कलेक्टर का ये हाल है. अब मैं सालों की....अरे, जरा दो-चार लोग लिख कर दो तो कागज पर। साला, डिप्टी कलेक्टर....ब#$@$%% इनकी ऐसी तैसी करता हूं। कल जरा भेजो मुझको, मैं बासा का बैंड बजाता हूं।

IAS KK Pathak may be a very educated scholar but he has suffered from mental depression and frustration while being in bureaucracy for a long time. Get it treated.



He is abusing mother- sister to the BASA officers like a street lumpen or hooligans. He must apologise or sack him. pic.twitter.com/TgeC39uH6e