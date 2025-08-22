Bihar: आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापेमारी से पहले अभियंता की पत्नी ने जला डाले नोटों के बंडल, टीम ने किया बरामद

पटना: बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित भूतनाथ रोड में बड़ी अजीबोगरीग घटना सामने आई, जहां ग्रामीण कार्य विभगा के कार्यपालक विनोद कुमार राय की पत्नी ने छापेमारी की भनक लगते ही लाखों का कैश जला दिया। आर्थिक अपराध इकाई(ईओयू) के द्वारा की गई छापेमारी में नोटों का जला हुआ भाग बरामद किया गया है। ईओयू ने किचन में लगे चिमनी से लाखों रूपए के नोटों के बंडल जब्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता के रूप में भ्रष्टाचार में संलेख विनोद कुमार राय के अवैध संपत्ति अर्जित करने मामले को लेकर ईओयू ने ये बड़ी करवाई की है। जहां नोटों के बंडल को कार्यपालक अभियंता द्वारा जलाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल, ईओयू टीम भ्रष्टाचार में संलिप्त अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले कार्यपालक अभियंता के घर पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें लाखों रूपयों के नोटो के बंडल, सोने चांदी के आभूषण और कई दस्तावेज, बैंक अकाउंट इत्यादि मिलने की सूचना मिल रही है।

खबर लिखे जाने तक ईओयू की टीम छापेमारी कर रही थी। छापेमारी में 35 लाख रू नकद बरामद होने की खबर है। साथ ही पत्नी ने नोटों के बंडल में आग लगा दी, जिसका सबूत ईओयू को मिला है। छापेमारी में करोड़ों की जमीन के कागजात भी मिले हैं। बताया जाता है कि ईओयू की टीम विनोद कुमार राय के आवास पर पहुंची थी। इस दौरान इंजीनियर की पत्नी ने जांच टीम को घर में घुसने से रोक दिया। काफी देर तक टीम इंतजार करती रही।

इधर, इंजीनियर की पत्नी ने घर में रखे नोटों के बंडल में आग लगा दी और नाली से बहाने की कोशिश की। जांच टीम जब घर के अंदर घुसी तो अवाक रह गई। इसके पहले आज आर्थिक अपराध इकाई ने भागलपुर के जिला अवर निबंधक के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला है। जबकि 20 अगस्त को ईओयू ने सीवान के भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी किया था।

Web Title: Bihar: Engineer's wife burnt bundles of notes before raid by Economic Offences Unit, team recovered them