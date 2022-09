बिहार: छपरा में 15 साल के आदित्य की स्कूल में बेरहमी से हत्या, चाकू से किए गए कई वार, आरोपियों ने फेसबुक पर लिखा था- खेला होइ

Highlights बिहार के छपरा जिले के जलालपुर में 10वीं के छात्र आदित्य तिवारी की हत्या। आदित्य की हत्या स्कूल कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा चाकू मारकर की गई, पहले हुआ था आरोपी छात्रों से विवाद। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, छह से सात छात्र थे वारदात में शामिल।

छपरा: बिहार के छपरा जिले के जलालपुर पुलिस थाना अंतर्गत भटकेश्वरी गांव के रहने वाले दसवीं के छात्र आदित्य तिवारी की स्कूल कैंपस में चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की ये वारदात बुधवार सुबह की है। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य जलालपुर हाईस्कूल का छात्र था।

बताया जा रहा है कि आदित्य के साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ही स्कूल के अंदर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों में सैफ, साहिल और अरशद के नाम शामिल हैं। साथ ही चार और आरोपी भी हैं। स्कूल के अंदर हत्या की घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। लोग हत्यारों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

इस जानकारी के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मौजूदा बिहार की सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा, 'वर्तमान सरकार जो बदली है, उसके प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली है। हमें अपराध और अपराधियों को पहले मिटाना होगा। कानून का डर पैदा करना होगा। मामले की तेजी से ट्रायल हो और परिवार को 20 लाख मुआवजा मिले।'

इस बीच पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर मामले में दो आरोपी साहिल और अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार 10वीं कक्षा के लड़कों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद ये घटना हुई।

15 yrs old Aditya Tiwari brutally murdered by Taif, Sahil & Arshad with sharp weapons at school after Aditya opposed the way they used to tease school girls.

The kid wanted to become a soldier for serving the nation.

Hope @NitishKumar gvt punishes culprits!#JusticeForAdityapic.twitter.com/y99lTbxEIf