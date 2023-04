बिहारः महिला खनन इंस्पेक्टर तन्मय कुमारी पर हमला, गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए बिहटा थाना पर लोगों ने किया हंगामा, जानें

Highlights पुलिस वालों ने थाने के गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शन करने वाले लोग पुलिस वालों से भीड़ गए। पुलिस ने इस मामले में अबतक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में अबतक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में जारी हंगामा थमने का नाम नही ले रहा है। महिला खनन इंस्पेक्टर तन्मय कुमारी पर हमले को लेकर गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने मंगलवार को थाना घेर लिया। परिवार उनको छोड़ने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस वालों ने थाने के गेट पर ताला लगा दिया।

प्रदर्शन करने वाले लोग पुलिस वालों से भीड़ गए। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अबतक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 53 नामजद और 44 अज्ञात हैं। खनन पदाधिकारी के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी मामलों की जांच की जा रही है।

Bihar: Sand mafia and its goons dragged & beat up a female mining inspector in Patna



So far, 44 people have been arrested. Raids are being conducted to arrest the remaining people. pic.twitter.com/4Gg1H8EzCZ