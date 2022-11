बीदरः ऑटो रिक्शा-ट्रक में टक्कर, सात महिलाओं की मौत और दो वाहन चालक सहित 11 अन्य घायल, काम कर घर लौटे रही थी

Highlights ऑटो रिक्शा की बरमालखेडा सरकारी स्कूल के समीप ट्रक से टक्कर हो गयी। महिलाएं मजदूर थीं और काम के बाद ऑटो रिक्शा से घर लौट रही थीं। घायलों में से दो की हालत गंभीर है। मामला दर्ज कर लिया गया है।

बीदर में चिट्टागुप्पा तालुक के एक गांव में शुक्रवार देर रात एक ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में सात महिलाओं की मौत हो गयी और 11 अन्य घायल हो गए। ये महिलाएं मजदूर थीं और काम के बाद ऑटो रिक्शा से घर लौट रही थीं। ऑटो रिक्शा की बरमालखेडा सरकारी स्कूल के समीप ट्रक से टक्कर हो गयी।

Bidar, Karnataka | 7 women died & 6 were injured in a collision between a truck & an auto rikshaw today. The incident occurred near Bemalkheda village. Injured persons, who are from Budamanahalli village, were shifted to Bidar hospital: Bidar Police pic.twitter.com/TDlxsapuvx