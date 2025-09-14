बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करना है, गायिका को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 ने किया लॉज में किया सामूहिक रेप

Highlights पुलिस में दर्ज एक शिकायत के अनुसार, यह घटना 10 सितंबर को हुई। बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा दिया था। अधिकारी के अनुसार, आगे की जांच जारी है।

भुवनेश्वरः ओडिशा के भुवनेश्वर में एक लॉज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस में दर्ज एक शिकायत के अनुसार, यह घटना 10 सितंबर को हुई।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला को चंद्रशेखरपुर इलाके के एक लॉज में ले गए और उसे नशीला पदार्थ पिलाया। महिला गायन के क्षेत्र से जुड़ी है। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने महिला को (गीत-संगीत का) एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा दिया था। अधिकारी के अनुसार, आगे की जांच जारी है।

