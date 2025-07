लिव-इन पार्टनर ने की गर्लफ्रेंड की हत्या, 2 दिनों तक लाश के साथ रहा; बॉस से अफेयर के शक में प्रेमी कातिल

Bhopal Murder: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्यार भरी कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। जहां प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि भोपाल में 27 जून को हुई वारदात में लिव इन पार्टनर ने अपने पार्टनर का गला घोंट कर हत्या कर दी। बजरिया पुलिस स्टेशन की एसएचओ शिल्पा कौरव ने कहा कि पीड़िता की पहचान रितिका सेन के रूप में हुई है, जो आरोपी सचिन राजपूत के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। वह एक कामकाजी पेशेवर थी और कपल किराए के मकान में रह रहे थे।

सचिन राजपूत बेरोजगार था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड रितिका सेन पर शक था कि उसका अपने बॉस के साथ संबंध है। शुक्रवार की रात को दंपति के बीच काफी बहस हुई और गुस्से में सचिन ने रितिका का गला घोंट दिया और उसके शव को एक बोरे में डाल दिया। रितिका के शव को बोरे में लपेटने के बाद सचिन ने कथित तौर पर उसे बिस्तर पर रख दिया और पूरे दो दिनों तक शव के साथ रहा।

VIDEO | Woman's body found at lover’s house in Bhopal, Madhya Pradesh. Shilpa Kaurav, SHO, Bajaria Police Station says, "The victim, Ritika Sen, was in a live-in relationship with the accused, Sachin Rajput. She was a working professional, and the couple was living in a rented… pic.twitter.com/VwLquKiy4K