भागलपुरः लोन के नाम पर मांग में सिन्दूर लगाकर फोटो खिचवाती थी विधवा और कुंवारी लड़कियां?, 300 के साथ ठगी, ऐसे हुआ खुलासा

By एस पी सिन्हा | Updated: August 13, 2025 11:37 IST2025-08-13T11:36:34+5:302025-08-13T11:37:49+5:30

Bhagalpur: आरोपी टीपू और उसकी पत्नी पूजा ने लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से आधार कार्ड और जरूरी कागजात लेकर फर्जी तरीके से लोन पास कराया और अकाउंट में लोन का पैसा आते ही निकालकर नौ दो ग्यारह हो गये।

Bhagalpur Widows and unmarried girls used get their photos clicked vermilion hairline name loan 300 duped how revealed | भागलपुरः लोन के नाम पर मांग में सिन्दूर लगाकर फोटो खिचवाती थी विधवा और कुंवारी लड़कियां?, 300 के साथ ठगी, ऐसे हुआ खुलासा

सांकेतिक फोटो

Highlightsकुंवारी और विधवा महिलाओं से कहता था कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही लोन मिलता है। ई-रिक्शा खरीदने के लिए ₹40,000 की जरूरत बताई थी।करीब 300 लोगों को दंपति ने अपना शिकार बनाया है।

Bhagalpur:बिहार के भागलपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां विधवा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां लोन की लालच में मांग में सिन्दूर लगाकर फोटो खिचवाती थी। दरअसल लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी टीपू और उसकी पत्नी पूजा ने लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से आधार कार्ड और जरूरी कागजात लेकर फर्जी तरीके से लोन पास कराया और अकाउंट में लोन का पैसा आते ही उसे निकालकर नौ दो ग्यारह हो गये।

ठगी की शिकार महिलाओं का आरोप है कि टीपू और उसकी पत्नी पूजा कुंवारी और विधवा महिलाओं से कहता था कि सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही लोन मिलता है। यदि तुम्हें भी लोन चाहिए तो मांग में सिन्दूर लगाकर फोटो खिचवाओ। ऐसे में लोन के लालच में विधवा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां लोन की लालच में मांग में सिन्दूर लगाकर फोटो खिचवाती थी।

फॉर्म के कॉलम में विवाहिता लिखता और सारा डिटेल्स खुद से भर लेता था। आधार कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद लोन की राशि लेकर फरार हो गया। एक नहीं कई महिलाओं को पति-पत्नी ने अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित महिला लक्ष्मी देवी ने बताया कि उसने ₹20,000 के लोन के लिए आवेदन किया था।

लेकिन उसके आधार कार्ड से आरोपी ने 4-5 अलग-अलग बैंकों से लोन निकाल लिया। जो राशि बैंक से मिली, उसका एक छोटा हिस्सा – जैसे केवल ₹2,000 ही पीड़िता को दिया गया। बाकी पैसे आरोपी ने हड़प लिए। लक्ष्मी कुमारी नामक एक अन्य पीड़िता ने बताया कि उसने ई-रिक्शा खरीदने के लिए ₹40,000 की जरूरत बताई थी।

आरोपी ने उसका बैंक खाता खुलवाया और फिर एटीएम व पासबुक लेकर चला गया। पिन जनरेट करने के नाम पर उसका मोबाइल भी ले लिया। इसके बाद सारा पैसा निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि डाटबाट, सरदारपुर और हबीबपुर इलाकों में करीब 300 लोगों को इस दंपति ने अपना शिकार बनाया है।

आरोपी लोगों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा कर लोन की राशि निकाल लेता था और बाद में केवल 2-3 हजार रुपये देकर बाकी पैसा हड़प लेता था। एक ग्रामीण नरेश ने बताया कि बैंक से जब लोन की किस्त चुकाने के लिए फोन आया, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके नाम पर लोन निकल चुका है और उनके साथ ठगी हो चुकी है।

मामला बाईपास थाना क्षेत्र का है लेकिन पी़ड़ित महिलाएं कोतवाली थाने में फरियाद लगाने पहुंच गई। थानेदार प्रभात कुमार ने बताया कि अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है। यदि पीड़ित महिलाएं थाने में शिकायत दर्ज कराती हैं तब कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिलाएं बाइपास थाने में शिकायत दर्ज कराने में लगी हैं।

Web Title: Bhagalpur Widows and unmarried girls used get their photos clicked vermilion hairline name loan 300 duped how revealed

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharPolicePatnaबिहारपटना