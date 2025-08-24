22 अगस्त को कोंटा गई थी 17 वर्षीय आदिवासी लड़की, ऑटोरिक्शा में सवार और पहले से बैठे 2 लोगों ने पिलाई पेयपदार्थ, बेहोश होने पर किया सामूहिक रेप
August 24, 2025
हैदराबादः तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में 17-वर्षीय एक आदिवासी लड़की ने आरोप लगाया है कि ऑटोरिक्शा में यात्रा करते समय दो अज्ञात लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के मुताबिक, वह 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोंटा गई थी और एक ऑटोरिक्शा में सवार हुई थी, जिसमें दो लोग पहले से बैठे थे और उन्होंने उसे पेयपदार्थ दिया था, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। बाद में उसे भद्राचलम एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) क्षेत्र में होश आया।
उसने रविवार सुबह पुलिस को बताया कि दो व्यक्तियों ने उसका ‘‘यौन शोषण’’ किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक अपराध स्थल के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है और ‘‘हमें विस्तार से सत्यापन करने की आवश्यकता है।’’ अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।