खाते में 200000 लाख देख मन में बेईमानी, चित्रांश चौरसिया-दीपक सिंह ने झोल कर हरिहर चौहान के खाते से निकाले 198400 रुपये, एटीएम कार्ड बनाने में हेराफेरी
August 30, 2025
भदोहीः भदोही में जालसाजी का एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें एक अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति के बैंक से एटीएम कार्ड जारी कराने के बाद आरोपियों ने उसके खाते से करीब दो लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शुक्रवार को सुरवाया थाने में पीड़ित हरिहर चौहान की शिकायत पर आरोपियों चित्रांश चौरसिया और दीपक सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चौहान का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता है, जिसमें उसने दो लाख रुपये जमा कर रखे थे।
श्रीवास्तव ने कहा कि पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण हरिहर ने कभी एटीएम कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने बताया कि हरिहर के खाते से 8 मई, 2025 से 11 मई, 2025 के बीच 15 बार में 1,98,400 रुपये निकाले गए। श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि चौरसिया ने चौहान की तरफ से एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और स्थानीय डाककर्मी दीपक सिंह से मिलीभगत करके एटीएम प्राप्त किया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
बलिया में ग्राहक सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार
बलिया पुलिस की अपराध शाखा ने एक कंपनी के ग्राहक सेवा प्रदाता के नाम पर विभिन्न राज्यों में ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि अपराध शाखा ने शुक्रवार को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के मिश्र नेवरी मोहल्ले के अर्पित दूबे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दूबे के पास से एक मोबाइल बरामद किया है, जिसमें बदल-बदल कर लगभग 10 सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर लगभग 41 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और फिलहाल लगभग दस लाख रुपये तक की हेराफेरी पाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को उसके पास अन्य मोबाइल व उपकरण होने की आशंका है।
उन्होंने बताया कि वह खुद को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक कंपनी के ग्राहक सेवा प्रदाता का बताकर कॉल कर देश के विभिन्न राज्यों से धन उगाही करता है। पुलिस के अनुसार, ‘‘प्रारंभिक पूछताछ में दूबे ने बताया कि उसे डाटा ईमेल के जरिए मिलता था और वह मेल पर बताए गए निर्देशों का पालन करता था। इसमें जो भी लाभ होता था, उसे वह अपने दोस्त के खाते में भेजता था।’’
सिंह के अनुसार, बलिया पुलिस को इस जालसाज गिरोह के धंधे की जानकारी बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के बेदुआ मोहल्ले के मौसम कुमार शर्मा द्वारा गत 27 अगस्त को दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है और इस गिरोह में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।