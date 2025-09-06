नाबालिग लड़की के साथ मुखिया पुत्र शेख केयाजन और दिलशाद सहित 4 ने किया सामूहिक रेप, पंचायत में पंचों के साथ दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास

Highlights पंचायती में मामला नहीं सुलझने पर परिजनों ने थाना में पांच सितंबर को आवेदन दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने मामले की जांच की थी। अगर पंचायती की गई है तो उन समाज के ठेकेदारों पर भी एक्शन होगा।

बेतियाः बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में श्रीनगर थाना अंतर्गत एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ चार हैवानों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। सबसे दुखद बात तो यह है कि इस घटना के बाद समाज के ठेकेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म के घटना को रफा-दफा करने के लिए दो दिन तक पंचायती किया। दरअसल दो सितंबर को घर में सो रही नाबालिग लड़की को चार हैवानों ने घर से ले जाकर खेत में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं, पंचायती में मामला नहीं सुलझने पर परिजनों ने थाना में पांच सितंबर को आवेदन दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने मामले की जांच की थी। पुलिस ने मुखिया पुत्र समेत दो आरोपियों शेख केयाजन और दिलशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

घटना के संबंध में बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि इस मामले में अगर पुलिस की लापरवाही आती है तो उनपर भी कार्रवाई होगी और अगर पंचायती की गई है तो उन समाज के ठेकेदारों पर भी एक्शन होगा। जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराध को दबाने के लिए पंचायती किया है। बताया जा रहा है मुखिया पति चुन्नी खान अपने पुत्र शेख केयाजन और अन्य को बचाने के लिए पंचों के साथ दो दिन तक पंचायत सरकार में पंचायती किया था।

पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एफएसएल की टीम ने भी जांच किया है. पीड़िता का जहां दुष्कर्म किया गया था, वहां से कुछ दूरी पर पुलिस ने शराब के पैकेट और ठंडा बोतल भी बरामद किया गया है।

