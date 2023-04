बेंगलुरु: रैपिडो बाइक पर सवार महिला के साथ छेड़छाड़, चलती गाड़ी से पीड़िता ने लगाई छलांग, देखें वीडियो

Highlights बेंगलुरु में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की एक खबर सामने आई है। आरोप है कि रैपिडो बाइक ड्राइवर ने महिला के साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया है।

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला ने चलती बाइक से झलांग लगा दी है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें महिला को बाइक से कूदते हुए देखा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, महिला ने रैपिडो बाइक बुक थी और यात्रा के दौरान बाइक के ड्राइवर ने कथित तौर पर महिला के साथ गलत हरकत की है साथ में उसका फोन छिनने की भी कोशिश की है।

खबर के मुताबिक, ड्राइवर ने ओटीपी देखने के बहाने महिला का फोन लिया था और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा था। यही नहीं वह तेज बाइक चलाकर महिला को गलत गंतव्य पर भी ले जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और कस्टडी में भेज दिया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक खाली सड़क पर काफी तेज से एक बाइक आ रही है। इसी बीच बाइक से महिला को गिरते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में जैसे ही वह सड़क पर गिरती है, वह उठ खड़ी होती है औऱ वहां से भागकर सड़क के किनारे आ जाती है। इसी समय यह भी देखा गया है कि जब महिला नीचे गिर जाती है तो ड्राइवर पीछे मुड़ कर देखता है और फिर वहां से चला जता है।

#WATCH| Bengaluru, Karnataka: Woman jumps off a moving motorbike after the rapido driver allegedly tried to grope her & snatched her phone



On 21st April, woman booked a bike to Indiranagar, driver allegedly took her phone on pretext of checking OTP & started driving towards… pic.twitter.com/bPvdoILMQ2