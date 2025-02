Bengaluru: सरेआम दुकान लूटने पहुंचा बदमाश, हथियार के दम पर डराया; वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सिखाया सबक

Bengaluru: कर्नाटक के बेंगलुरु में सरेआम एक दुकान पर हमला करने बदमाश हो भारी पड़ गया। सिगरेट की दुकान पर धारदार हथियार लेकर चोरी करने पहुंचे बदमाश ने सरेआम खंजर लहराया जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के अदुगोडी इलाके में एक बदमाश एक दुकान पर पहुंचा। उसने खंजर लेकर दुकानदार को मुफ्त सिगरेट देने की धमकी दी। हालांकि, पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया।

नाटकीय बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वीडियो की फुटेज बेंगलुरु पुलिस ने अपलोड की, जिसे इंटरनेट यूजर्स ने खूब सराहा। वायरल वीडियो में पुलिस ने बताया कि राजेंद्र नगर के पास एक दुकान के सामने एक शख्स ने दुकान के कर्मचारी को बड़े लोहे के चाकू से धमकाया। यह दुकान अदुगोडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। उसने कर्मचारी को जान से मारने और दुकान को बर्बाद करने की धमकी दी।

उसने जबरन सिगरेट का एक पैकेट और माचिस ले ली। हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने अपने खास अंदाज में एक लोकप्रिय कन्नड़ गीत, "निंगिडु बेकिट्टा मगाने" के साथ घटना की जानकारी दी। वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "जब आपको लगता है कि चाकू चलाने से आपको मुफ्त में सिगरेट मिलेगी, लेकिन इससे आपको स्टेशन तक मुफ्त सवारी ही मिलती है।"

आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल जांच चल रही है। वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे करीब 700k बार देखा गया। लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

