VIDEO: मामूली विवाद के बाद बेंगलुरु में डिलीवरी एजेंट की हत्या, पति-पत्नी ने मिलकर कार से मारी टक्कर; खौफनाक हरकत CCTV में कैद

By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 09:02 IST2025-10-30T09:00:05+5:302025-10-30T09:02:34+5:30

Bengaluru Road Rage News:बेंगलुरु के इस दम्पति को तब गिरफ्तार किया गया जब जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी साक्ष्यों को एकत्र किया, जिसमें उनकी कार द्वारा पीड़ित के वाहन का पीछा करते हुए और उसे टक्कर मारते हुए दिखाया गया था।

Bengaluru Road Rage News:बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूटी चालक को कार ने टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। पुलिस का कहना है कि कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट प्रशिक्षक और उसकी पत्नी को 24 वर्षीय फ़ूड डिलीवरी एजेंट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसे जानबूझकर रोड रेज का मामला बताया है।

गौरतलब है कि 25 अक्टूबर की रात नटराज लेआउट में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया को पता चला है कि मामूली झड़प के बाद दंपति ने जानबूझकर अपनी कार से पीड़ित के स्कूटर को टक्कर मारी। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आरोपी की पहचान केरल निवासी मनोज कुमार (32) और जम्मू-कश्मीर निवासी उसकी पत्नी आरती शर्मा (30) के रूप में की है।

पाँच साल से शादीशुदा इस जोड़े को सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में उनकी कार द्वारा पीड़ित के वाहन का पीछा करते और उसे टक्कर मारते हुए दिखाया गया था।

केम्बटल्ली निवासी फ़ूड डिलीवरी एजेंट दर्शन (24) की कार द्वारा उसके गियरलेस स्कूटर को पीछे से टक्कर मारने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठा उसका दोस्त वरुण घायल हो गया। अविवाहित दर्शन के परिवार में उसके माता-पिता और बहन हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब 9 बजे शुरू हुई जब दर्शन का स्कूटर गलती से कुमार की कार के दाहिने रियर-व्यू मिरर से टकरा गया, रिपोर्ट में आगे बताया गया है। हालाँकि दर्शन ने माफ़ी मांगी और अपना ऑर्डर देने के लिए चला गया, लेकिन गुस्से में कुमार ने यू-टर्न लिया, स्कूटर का पीछा किया और कुछ ही मिनटों में पीछे से टक्कर मारकर घटनास्थल से फरार हो गया।

स्थानीय निवासी घायलों की मदद के लिए दौड़े और उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने दर्शन को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में, उसकी बहन ने जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस में हिट-एंड-रन की शिकायत दर्ज कराई, इस बात से अनजान कि यह जानबूझकर किया गया कृत्य था।

हालांकि, इलाके से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज ने जाँच की दिशा बदल दी। बाद में मामला पुट्टेनहल्ली पुलिस को सौंप दिया गया, जिन्होंने हत्या का मामला दर्ज किया। बाद में जाँचकर्ताओं को एक और जानकारी मिली, यह जोड़ा रात करीब 9.40 बजे मास्क पहने हुए अपनी कार के टूटे हुए हिस्से लेने के लिए घटनास्थल पर लौटा, जो टक्कर के दौरान टूट गए थे।

उसी सीसीटीवी कैमरे ने इस यात्रा के दौरान उनके चेहरे कैद कर लिए, जिसके बाद पुलिस ने उनकी पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) लोकेश जगलासर ने गिरफ़्तारियों की पुष्टि करते हुए बताया कि मनोज और आरती दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

पुलिस ने बताया कि मनोज, जो एक प्रशिक्षित कलारीपयट्टू प्रशिक्षक है, और आरती कई वर्षों से बेंगलुरु में रह रहे थे।

