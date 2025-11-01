बेंगलुरुः फार्महाउस पर रेव पार्टी, हिरासत में 102 लोग, छापे में गांजा बरामद

Highlights 102 लोगों को मेडिकल जांच के लिए हिरासत में लिया गया। मामला दर्ज किया जा रहा है तथा जांच जारी है।

Bengaluru:बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस पर छापा मारकर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां संदिग्ध रूप से रेव पार्टी हो रही थी। पुलिस ने यह जानकारी शनिवार को दी। गुप्त सूचना के आधार पर बेंगलुरु दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक आर श्रीनिवास गौड़ा के नेतृत्व में कग्गलीपुरा थाने की एक टीम ने देवीगेरे क्रॉस के पास उस परिसर पर छापा मारा।

जहां पार्टी हो रही थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को मेडिकल जांच के लिए हिरासत में लिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसी मादक पदार्थ के प्रभाव में तो नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया तथा परीक्षण के परिणाम आने के बाद उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से कुछ गांजा बरामद हुआ, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि आयोजकों और संपत्ति मालिकों से पूछताछ की गई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है तथा जांच जारी है।

