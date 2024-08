बेंगलुरु: सुबह टहलना राजस्थानी महिला को पड़ा महंगा, अकेला देखकर आरोपी ने मुंह.. और फिर

Highlights बेंगलुरु में राजस्थानी महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा जिससे हिल गई पीड़िता महिला राजस्थान की रहने वाली है

बेंगलुरु:कर्नाटक की राजधानी में आने वाले कोननकुंटे क्षेत्र में एक डरा देने वाली घटना सीसीटीवी के जरिए देखने को मिली। जहां बताया गया कि एक राजस्थानी महिला के साथ छेड़छाड़ और उस पर हमला तब किया, जब वो सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली। यह वारदात बीती 2 अगस्त को हुई। हालांकि, इससे पहले तक एक प्वाइंट पर खड़े होकर पीड़िता अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी कि मित्र आए तो उसके साथ टहलने जाउं, सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह घटना सुबह 5 बजे घटी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो महिला राजस्थान की रहने वाली है।

इस घटना का पता तब चला जब सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर आया और तभी इसे देखा गया कि कुछ ऐसा भी बेंगलुरु जैसे फैक्ट्री हब वाले शहर में भी हो सकता है, इसलिए ऐसी घटनाओं पर कई सवाल खड़े होते हैं।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, महिला आरोपी से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आरोपी आगे आकर उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। इसके बाद यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हुए उसका मुंह पकड़ लेता है। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में महिला जोर से चिल्लाई, जिससे आखिरकार अपराधी डर गया। इसके साथ पड़ोस में कुत्तों ने भी भौंकना शुरू कर दिया, इतने में आरोपी रफुचक्कर हुआ, जब तक कोई कुछ जान पाता महिला के साथ ये घटना घट चुकी थी।

A Rajasthani woman was molested in Bengaluru during her morning walk. The attacker groped her from behind and forcibly kissed her before fleeing.



