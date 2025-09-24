Bengaluru Murder Case: बेटी के सामने पिता ने पत्नी का किया कत्ल, 11 बार घोंपा चाकू, घरेलू विवाद के चलते दिनदहाड़े मर्डर

Bengaluru Murder Case: कर्नाटक के बेंगलुरु में घरेलू विवाद का खूनी अंत होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को सबके सामने 11 बार चाकू मारा , जिससे उसकी मौत हो गई। हमला करने के बाद शख्स ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

आरोपी की पहचान 43 वर्षीय लोहिताश्व उर्फ ​​लोकेश के रूप में हुई है, जो तुमकुरु जिले के सिरा कस्बे का निवासी है। यह घटना सोमवार को पीड़िता, रेखा की 12 वर्षीय बेटी के सामने हुई।

डीसीपी (पश्चिम) एस. गिरीश ने मंगलवार को बताया कि आरोपी ने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोकेश ने यह अपराध इस संदेह के चलते किया कि उसकी पत्नी का अन्य पुरुषों के साथ संबंध है, जो इस समय निराधार प्रतीत होता है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता रेखा, जो तलाकशुदा और दो बेटियों की माँ है, ने हाल ही में लोकेश से शादी की थी। यह उसकी दूसरी शादी भी थी।

एक निजी कंपनी में काम करने वाली रेखा ने अपनी छोटी बेटी को उसके माता-पिता के पास छोड़ दिया था और बड़ी बेटी को अपने पास रख लिया था। लोकेश ने इस पर आपत्ति जताई और बड़ी बेटी को दूर भेजने की माँग की, लेकिन रेखा ने इनकार कर दिया।

इसके अलावा, लोकेश को एक निजी कंपनी में काम करने वाली रेखा पर शक हो गया, उसे लगा कि उसके कार्यस्थल पर उसके अवैध संबंध हैं। सोमवार को, जब रेखा बेंगलुरु के सुंकदकट्टे के पास एक बस स्टॉप पर खड़ी थी, लोकेश ने उसका पीछा किया और उसकी बेटी के सामने ही उसके सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर 11 बार चाकू से वार किया। जब आसपास खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्हें धमकाया और क्रूर हमला किया।

बाद में उसने चाकू लोगों की ओर फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि कैब ड्राइवर लोकेश और हासन के चन्नारायपटना की रहने वाली रेखा, एक ही कंपनी में काम करते हुए दोस्तों के ज़रिए मिले थे। हाल ही में शादी करने का फैसला करने से पहले वे लगभग डेढ़ साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे।

इस जोड़े ने सुंकदकट्टे में एक घर किराए पर लिया था, जहाँ लोकेश अक्सर रेखा से उसकी बड़ी बेटी को लेकर झगड़ा करता था। हत्या वाले दिन दोनों के बीच घर पर ज़ोरदार झगड़ा हुआ। इसके बाद रेखा अपनी बेटी के साथ घर से निकल गई, लेकिन गुस्से में लोकेश ने उसका पीछा किया और वारदात को अंजाम दे दिया। कामाक्षीपाल्या पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है।

Web Title: Bengaluru man kills wife in front of daughter stabbing her 11 times murder in broad daylight due to domestic dispute