Bengaluru: पति ने बेडरूम में लगाया कैमरा, जबरन विदेशी पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए किया मजबूत

Bengaluru: कर्नाटक के बेंगलुरु में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए है। महिला का आरोप है कि उसने उनके निजी पलों को रिकॉर्ड करने के लिए उनके बेडरूम में चुपके से एक कैमरा लगा दिया और बाद में वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया।

शिकायत में पति द्वारा की गई एक और मांग का भी आरोप लगाया गया है। "उसने मुझ पर विदेश में रहने वाले अपने ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाला।" पुट्टेनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है और महिला द्वारा लगाए गए षड्यंत्र और उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर पति सैयद इनामुल हक और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने न केवल उनके अंतरंग पलों को कैद किया, बल्कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा भी किया और उन्हें ऑनलाइन लीक करने की धमकी दी।

अपनी विस्तृत पुलिस शिकायत में, महिला ने अपने पति के खिलाफ विस्फोटक आरोप लगाते हुए कहा, "आरोपी ने मेरी सहमति के बिना निजी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए हैं और उन्हें विदेश में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ साझा किया है।"

शिकायतकर्ता ने कहा कि वीडियो का इस्तेमाल अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया गया। उसने आगे कहा, "उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने ये मांगें नहीं मानीं तो वह तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन लीक कर देगा।"

महिला ने हक पर यह भी आरोप लगाया कि उसने अपनी शादी की जानकारी दिए बिना ही उससे शादी कर ली और इस तरह धोखा किया। इसके अलावा, उसने यह भी आरोप लगाया कि हक ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और मारपीट भी की।

पुट्टेनहल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच शुरू कर दी है।

