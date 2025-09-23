12 वर्षीय बेटी के सामने पति ने बस स्टैंड पर 32 वर्षीय पत्नी पर 11 बार चाकू घोंपकर मार डाला, तीन महीने पहले ही हुई थी शादी और दोनों की दूसरी...

Highlights हसन के चन्नारायपटना की रहने वाली के रेखा ने तुमकुरु जिले के सिरा निवासी लोहिताश्व से शादी की थी। रेखा ने लोहिताश्व की नौकरी की सिफ़ारिश की थी और वह उसी ऑफिस में कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था। प्रारंभिक पुलिस जाँच से पता चला है कि रेखा और लोहिताश्व दोनों की यह दूसरी शादी थी।

बेंगलुरुः बेंगलुरु बस स्टैंड पर बेटी के सामने मां को पिता ने मार डाला। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक 32 वर्षीय महिला की उसके पति ने उसकी किशोर बेटी के सामने बस स्टैंड पर चाकू मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जाँच का हवाला देते हुए बताया कि दोनों की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी और यह दोनों की दूसरी शादी है। सोमवार को मगदी रोड पर सुनकादकट्टे बस स्टैंड के पास 32 वर्षीय एक टेलीकॉलर की उसके पति द्वारा सार्वजनिक रूप से 11 बार चाकू घोंपने से मौत हो गई। उस समय उसकी 12 वर्षीय बेटी भी मौजूद थी।

दो बेटियों की माँ और मूल रूप से हसन के चन्नारायपटना की रहने वाली के रेखा ने तुमकुरु जिले के सिरा निवासी लोहिताश्व से शादी की थी और दोनों केबेहल्ली में रहते थे। मगदी रोड स्थित तवरेकेरे के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली रेखा ने लोहिताश्व की नौकरी की सिफ़ारिश की थी और वह उसी ऑफिस में कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था।

प्रारंभिक पुलिस जाँच से पता चला है कि रेखा और लोहिताश्व दोनों की यह दूसरी शादी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला उस समय हुआ जब रेखा और उसकी बड़ी बेटी सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रही थीं। पुलिस ने बताया कि लोहिताश्व अचानक सामने आया, उसके पास खड़ा हो गया और दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

एक समय लोहिताश्व ने अपना आपा खो दिया, रेखा को ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ दीं और फिर चाकू निकालकर उस पर कई वार किए।" बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इससे पहले कि लोग मदद के लिए दौड़ते, लोहिताश्व मौके से भाग गया। खून से लथपथ रेखा को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि उसके शरीर पर कम से कम 11 चाकू के घाव थे। सदमे में डूबी बड़ी बेटी ने पुलिस को बताया कि उसे बस इतना पता था कि लोहिताश्व और रेखा किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे। पुलिस ने कहा, "हमें आगे कोई सवाल पूछने से पहले उसे काउंसलिंग के लिए ले जाना होगा। वह इस मामले की एक अहम चश्मदीद गवाह है और उसके बयान बेहद अहम हैं।" दंपति की नौ साल की दूसरी बेटी रेखा के माता-पिता के साथ चन्नरायपटना में रहती है।

Web Title: Bengaluru bus stand In front 12-year-old daughter husband stabbed his 32-year-old wife 11 times killing married just 3 months second marriage