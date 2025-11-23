बीपीओ कंपनी के 4 प्रबंधक को मलूर में बंधक बनाकर रखा, 8.90 लाख रुपये की जबरन वसूली, पुलिस कांस्टेबल सहित 8 अरेस्ट, जानें साजिश खुलासा कैसे?

Highlights बीपीओ प्रबंधकों को कोलार जिले के मलूर में बंधक बनाकर रखा गया था। कर्मचारियों को पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गए और उनका अपहरण कर लिया। मामले का पता लगाने के लिए तत्काल चार टीम गठित की गईं।

बेंगलुरुः पुलिस ने बेंगलुरु की एक बीपीओ कंपनी के चार प्रबंधक-स्तर के उन कर्मचारियों को मुक्त कराया है जिनका कथित तौर पर आठ लोगों के एक गिरोह ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने वालों ने खुद को पुलिसकर्मी के रूप में पेश किया था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर कंपनी के संचालन प्रबंधक से 8.90 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी और उनसे और अधिक पैसों की मांग कर रहे थे। पुलिस सुत्रों के अनुसार यह घटना शुक्रवार मध्यरात्रि के आसपास हुई और अधिकांश आरोपी कोलार के रहने वाले हैं।

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक व्यक्ति को कोलार में पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है और इस मामले में जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने खुद को साइबर अपराध की जांच करने में शामिल पुलिसकर्मी होने का दावा किया था। अपहरण किए गए बीपीओ प्रबंधकों को कोलार जिले के मलूर में बंधक बनाकर रखा गया था।

बेंगलुरु दक्षिण-पूर्व की पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) सारा फातिमा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया, ‘‘शुक्रवार की आधी रात एक बजे, पुलिस बनकर पहुंचे आठ लोग कोरामंगला थाना क्षेत्र के एक बीपीओ में काम करने वाले चार प्रबंधक-स्तर के कर्मचारियों को पूछताछ के बहाने अपने साथ ले गए और उनका अपहरण कर लिया।’’

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस को शनिवार की सुबह 4:30 बजे यह शिकायत प्राप्त हुई और मामले का पता लगाने के लिए तत्काल चार टीम गठित की गईं। उन्होंने बताया कि सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपहरण में इस्तेमाल किए गए दो वाहन जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर आरोपी कोलार जिले के रहने वाले हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करते हैं।

Web Title: Bengaluru 4 managers BPO company held hostage Malur Rs 8-90 lakh extorted 8 arrested including police constable know how conspiracy exposed