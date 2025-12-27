39 वर्षीय स्टाफ नर्स ममता ने कनिष्ठ सहकर्मी सी सुधाकर से बनाए संबंध, ममता ने कहा- शादी करो तो आरोपी ने रसोई का चाकू उठाया और गला काटा, भागने से पहले सोने की चेन ले गया...

Highlights घटनास्थल से भागने से पहले महिला की सोने की चेन भी ले ली। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी करने की जिद शुरू की, तो आरोपी ने हत्या कर दी।

बेंगलुरुः बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 39 वर्षीय स्टाफ नर्स की कथित तौर पर उसके कनिष्ठ सहकर्मी ने हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के साथ नर्स के कथित तौर पर संबंध थे। पुलिस ने बताया कि मृतक ममता, चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर की रहने वाली थीं और जयदेव अस्पताल में काम करती थीं। वहीं उसके अपने कनिष्ठ सहकर्मी सी सुधाकर (25) से संबंध बने। पुलिस के अनुसार, जब ममता ने शादी करने की जिद शुरू की, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने कहा कि कुमारस्वामी लेआउट में महिला के किराए के मकान में घटी यह घटना बृहस्पतिवार को तब सामने आई जब उसने अपने परिवार के बार-बार फोन करने पर भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद परिवार ने मकान मालिक को सूचित किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "ममता और सुधाकर के संबंध थे,

लेकिन जब ममता ने शादी की जिद की तो उसे पता चला कि सुधाकर की पहले से ही सगाई हो चुकी है। इसके बावजूद ममता ने सुधाकर पर शादी के लिए दबाव बनाए रखा। घटना वाले दिन जब सुधाकर ममता के घर आया तो दोनों के बीच इसी मुद्दे पर तीखी बहस हुई।"

अधिकारी ने बताया कि गुस्से में आकर सुधाकर ने रसोई का चाकू उठाया और महिला का गला काट दिया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से भागने से पहले उसने महिला की सोने की चेन भी ले ली ताकि जांचकर्ताओं को लूटपाट का संदेह हो। अधिकारी ने कहा, "हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

Web Title: Bengaluru 39-year-old nurse Mamta affair her junior colleague C Sudhakar sex karte the Mamta said marry me then accused picked kitchen knife slit throat gold chain