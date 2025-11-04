कुत्ते को टहला रही थी 33 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय शख्स ने ‘मैडम’ कह दी आवाज और मुड़ी तो निजी अंग दिखाया और की अश्लील हरकतें, स्तब्ध पीड़िता वहां से भागकर...
Bengaluru:बेंगलुरु में अपने कुत्ते को टहला रही 33 वर्षीय महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और उसके साथ सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना एक नवंबर को इंदिरानगर में हुई। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अपराह्न करीब 11 बजकर 57 मिनट पर जब वह अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी तभी लगभग 30 वर्षीय अनजान व्यक्ति ने अचानक उसका ध्यान खींचने के लिए उसे ‘मैडम’ कह कर आवाज दी।
जब वह मुड़ी तो उसने कथित रूप से उसके सामने अपने निजी अंग दिखाए और अश्लील हरकतें कीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने उसका शील भंग करने के लिए जानबूझकर उसे निशाना बनाया। उसने कहा कि इस हरकत से स्तब्ध महिला अपने कुत्ते के साथ घर भागी।
उसने बाद में अपनी बहन एवं अपनी सहेली को घटना के बारे में बताया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।