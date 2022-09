Begusarai firing: बेगूसराय में सड़क पर खूनी तांडव, तीन दारोगा समेत 7 पुलिस अधिकारी निलंबित, 11 लोगों को गोली मारी, देखें वीडियो

Highlights छह थानों को युवक पार कर गये और कहीं भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पायी। युवक फायरिंग करके लापता हो गये तब जाकर पुलिस की नींद खुली। पदाधिकारियों पर गस्ती में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

पटनाः बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर बडे सवाल खड़े कर दिये हैं। आखिर छह थानों को युवक पार कर गये और कहीं भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पायी। जब युवक फायरिंग करके लापता हो गये तब जाकर पुलिस की नींद खुली।

Begusarai (Bihar) firing incident | We've formed 4 teams to track down accused from yesterday's incident. Teams raiding neighbouring districts at all suspected spots. CCTVs have been checked from which we have ascertained important information: SP Yogendra Kumar pic.twitter.com/7msHl67c7j

इस घटना के बाद हुई फजीहत के बाद बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पदाधिकारियों में तीन दारोगा शामिल हैं। इन पदाधिकारियों पर गस्ती में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

वहीं, अभी तक हमला करने वाले अपराधकर्मी पुलिस की पकड़ से दूर ही हैं। बेगूसराय के एसपी कह रहे हैं कि पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गयी है और अपराधी गिरफ्तार कर लिये जाएंगे। बता दें कि मंगलवार की शाम बाइक चला रहा सिरफिरा राह चलते लोगों को गोली मारता गया। इसमें अलग-अलग जगहों पर जाकर 11 लोगों को गोली मारी।

जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गयी, जबकि नौ लोग घायल हो गये। बीच सड़क करीब 47 मिनट तक खूनी खेल खेला। बाइक सवार दो अपराधियों के सामने जो आया वो उसे गोली मारते चले गए। इन दोनों अपराधियों ने 30 किलोमीटर के दायरे में 11 लोगों को गोली मार दी। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

All borders have been sealed, check posts put up, intense checking on going. 5 have been detained since night, questioning on. We're working on all inputs we've received. We can spot 4 youths on two bikes in CCTVs who did the crime: Begusarai SP Yogendra Kumar pic.twitter.com/95X2jBvbsO