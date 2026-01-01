कपास के खेत में ले जाकर दुकान मालिक गणेश राजेभाऊ घाटुल और दोस्त अशोक भास्कर पवार ने 13 और 14 वर्ष की प्रवासी मजदूरों की दो बेटियों से किया रेप

Highlights आरोपियों ने इस बारे में किसी को बताने पर पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के कुछ दिनों बाद, एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को आपबीती सुनाई। अधिकारी ने बताया कि मजदूरों ने माजलगांव ग्रामीण पुलिस से संपर्क किया।

Beed:महाराष्ट्र के बीड जिले में प्रवासी मजदूरों के परिवार की दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के लगभग 15 परिवार गन्ने की कटाई के मौजूदा सीजन के लिए जिले के माजलगांव में अस्थायी रूप से आए हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, 24 दिसंबर को जब लड़कियों के माता-पिता काम पर गए थे, तब एक किराने की दुकान के मालिक गणेश राजेभाऊ घाटुल और उसके दोस्त ट्रैक्टर चालक अशोक भास्कर पवार ने 13 और 14 वर्ष की दो किशोरियों को पास के कपास के खेत में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया।

उसने बताया कि आरोपियों ने इस बारे में किसी को बताने पर पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के कुछ दिनों बाद, एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद दूसरी लड़की ने भी अपने चाचा को घटना की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मजदूरों ने माजलगांव ग्रामीण पुलिस से संपर्क किया,

जिसके बाद घाटुल और पवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों पीड़िताओं को बुधवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। अधिकारी ने कहा कि उनके परिवारों को सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है।

