बीड सड़क दुर्घटनाः तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे चल रहे 6 की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 30, 2025 22:03 IST2025-08-30T22:02:30+5:302025-08-30T22:03:39+5:30
Beed road accident: पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 25 वर्षीय आकाश कोलसे, विशाल काकड़े व अनिकेत शिंदे, 21 वर्षीय दिनेश पवार व किशोर तौर और 30 वर्षीय पवन जगताप के रूप में हुई है।
Beed road accident:महाराष्ट्र के बीड जिले में शनिवार को तेज रफ्तार एक कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे चल रहे छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सुबह लगभग 7.30 बजे धुले-सोलापुर रोड पर नमलगांव फाटा पर हुई। एक अधिकारी ने बताया कि कंटेनर ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया।
जिसके बाद ट्रक छह पैदल यात्रियों को रौंदता हुआ निकल गया। उन्होंने बताया कि सभी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 25 वर्षीय आकाश कोलसे, विशाल काकड़े व अनिकेत शिंदे, 21 वर्षीय दिनेश पवार व किशोर तौर और 30 वर्षीय पवन जगताप के रूप में हुई है।