पिछले सप्ताह जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किए थे दंपति, बची जान, दूसरी बार पत्नी सो रही थी तो पति ने 4 माह के बेटे को पानी के बैरल में डुबाया और फिर फांसी लगाई

बीडः महाराष्ट्र के बीड जिले में शुक्रवार तड़के घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने चार महीने के बेटे की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गेवराई तहसील के रामनगर क्षेत्र में तड़के चार बजे यह घटना हुयी। उन्होंने बताया कि अमोल हौसराव सोनावणे (30) ने कथित तौर पर अपने बेटे को पानी के एक बैरल में डुबो दिया और फिर अपने घर में फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि जब यह घटना घटी तब अमोल की पत्नी पायल सो रही थी।

संयोगवश, इस दंपति ने पिछले सप्ताह जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। बृहस्पतिवार को उन्हें स्थानीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस ने कहा कि इस अतिवादी कदम की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि अमोल और उसके बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए तलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है।

