पिता के क्रिया कर्म पर कौन करेगा खर्च?, 2 भाई में झगड़ा, मां के सामने बड़े भाई गणेशा राम को छोटे किशना राम ने कुल्हाड़ी से काट डाला

Highlights बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है।

जयपुरःराजस्थान के बाड़मेर जिले में युवक ने अपने पिता के क्रिया कर्म के खर्च को लेकर हुए विवाद के बाद अपने बड़े भाई की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीजराड़ के थानाधिकारी मगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात नवातला गांव में हुई जब गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

उसने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है।

पुलिस के अनुसार किसान गणेशाराम अपने छोटे भाई और बुजुर्ग मां के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया था और दंपति के कोई संतान नहीं थी। आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।

