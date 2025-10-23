पिता के क्रिया कर्म पर कौन करेगा खर्च?, 2 भाई में झगड़ा, मां के सामने बड़े भाई गणेशा राम को छोटे किशना राम ने कुल्हाड़ी से काट डाला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2025 14:28 IST2025-10-23T14:26:49+5:302025-10-23T14:28:11+5:30

गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई।

Barmer pay father's funeral 2 brothers quarrel their mother elder brother Ganesha Ram hacked death axe younger brother Kishna Ram | पिता के क्रिया कर्म पर कौन करेगा खर्च?, 2 भाई में झगड़ा, मां के सामने बड़े भाई गणेशा राम को छोटे किशना राम ने कुल्हाड़ी से काट डाला

सांकेतिक फोटो

Highlightsबहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया।भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है।

जयपुरःराजस्थान के बाड़मेर जिले में युवक ने अपने पिता के क्रिया कर्म के खर्च को लेकर हुए विवाद के बाद अपने बड़े भाई की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीजराड़ के थानाधिकारी मगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात नवातला गांव में हुई जब गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

उसने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है।

पुलिस के अनुसार किसान गणेशाराम अपने छोटे भाई और बुजुर्ग मां के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया था और दंपति के कोई संतान नहीं थी। आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं। 

Web Title: Barmer pay father's funeral 2 brothers quarrel their mother elder brother Ganesha Ram hacked death axe younger brother Kishna Ram

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiRajasthanmurder caseक्राइम न्यूज हिंदीराजस्थानहत्या