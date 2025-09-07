Bareily News: 11 साल की नाबालिग ने दिया नवजात को जन्म, रेप के आरोप में पड़ोसी राशिद गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 10:46 IST2025-09-07T10:42:38+5:302025-09-07T10:46:07+5:30

Bareilly News:  गुरुवार को लड़की के पेट में लगातार दर्द की शिकायत के बाद उसके परिवार को उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया।

Bareilly Minor rape victim gives birth to child neighbor Rashid arrested on rape charges in up | Bareily News: 11 साल की नाबालिग ने दिया नवजात को जन्म, रेप के आरोप में पड़ोसी राशिद गिरफ्तार

Bareily News: 11 साल की नाबालिग ने दिया नवजात को जन्म, रेप के आरोप में पड़ोसी राशिद गिरफ्तार

Bareilly News:  बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कथित दुष्कर्म पीड़िता 11 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि, सात माह का गर्भ होने के कारण जन्म के आधे घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने नवाबगंज थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नाबालिग से दुष्कर्म करने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में राशिद (31) को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पीड़िता के बड़े भाई की शिकायत के हवाले से बताया कि राशिद ने नाबालिग से कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया और उसे इतना डराया कि वह अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह सकी।

उन्होंने बताया कि पेट में लगातार दर्द होने पर परिजनों ने बृहस्पतिवार को उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तब पता चला कि वह छह माह की गर्भवती है। श्रीवास्तव ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को लड़की को जिला महिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के आधे घंटे बाद बच्चे की मृत्यु हो गई।

जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. त्रिभुवन प्रसाद ने शनिवार को बताया कि अधिक रक्तस्राव और कम उम्र में प्रसव के कारण नाबालिग की हालत गंभीर थी। हालांकि, अब उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है।

Web Title: Bareilly Minor rape victim gives birth to child neighbor Rashid arrested on rape charges in up

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bareilly PoliceBareilly Policeup newsup crimerapeउत्तर प्रदेश समाचारयूपी क्राइमरेपउत्तर प्रदेश