बांदाः पति से झगड़ा, 3 बच्चे को लेकर नहर में कूदकर दी जान, केन नहर के किनारे कंगन और बच्चों के कपड़े मिले, बच्चों के शव मां के शरीर से बंधे मिले

Highlights तीनों बच्चों के शव महिला के शरीर से बंधे हुए बरामद हुए। महिला अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। रीना और पति अखिलेश का झगड़ा हुआ था।

बांदाः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की नरैनी कोतवाली क्षेत्र में पति से झगड़े के बाद शनिवार को एक महिला ने तीन बच्चों के साथ केन नहर में कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नहर से चारों शव बरामद करने के बाद पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बांदा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने शिवराज ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि रिसौरा गांव के अखिलेश आरख की पत्नी रीना (30) अपने तीन बच्चों हिमांशु (नौ), अंशी (पांच) और प्रिंस (तीन) के साथ घर से लापता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस और परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि दोपहर बाद गांव से करीब एक किलोमीटर दूर केन नहर के किनारे महिला के कंगन और बच्चों के कुछ कपड़े रखे मिले। शिवराज ने बताया कि नहर में कूदने की आशंका के चलते केन नहर का पानी बंद करवाकर ग्रामीण गोताखोर और पुलिस ने जाल लगवाकर सभी की तलाश की, करीब चार बजे शाम को महिला और उसके तीनों बच्चों के शव महिला के शरीर से बंधे हुए बरामद हुए, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

एएसपी ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया कि शुक्रवार व शनिवार की रात रीना और उसके पति अखिलेश का झगड़ा हुआ था, इसके बाद करीब तीन बजे तड़के महिला अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गई थी।

उन्होंने कहा कि महिला का पति और गांव वाले सुबह से ही उनकी तलाश कर रहे थे, उनके न मिलने पर दोपहर में पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस महिला के पति अखिलेश को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ कर रही है।

Web Title: Banda Quarrel husband committed suicide jumping canal 3 children bangles children's clothes found banks Ken Canal children's bodies found tied mother's body