घर में घुसा और रेप की कोशिश, युवती ने 50 वर्षीय सुखराज प्रजापति को फरसा से काट डाला

Banda:उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक युवती ने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में युवती को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बृहस्पतिवार दोपहर को मुरवल गांव में हुई।

बबेरू कोतवाली के प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि करीब साढ़े तीन बजे एक घर से सुखराज प्रजापति (50) का शव बरामद किया गया, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। उन्होंने बताया कि प्रजापति के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर रात में ही युवती को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त हथियार ‘फरसा’ भी बरामद कर लिया।

थाना प्रभारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि प्रजापति कथित तौर पर उसके घर में घुस आया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। अपने बचाव में उसने घर में रखे फरसा से प्रजापति पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती को शुक्रवार को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।

