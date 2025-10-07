पांच साल की बच्ची को 14 वर्षीय नाबालिग बहला-फुसलाकर घर लाया और किया दुष्कर्म, अस्पताल में भर्ती मासूम

Highlights घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर मामले में तहरीर दी। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया।

Banda:उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पांच साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के लिए एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। बबेरू क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ सिंह ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार पूर्वाह्न करीब 10 बजे पांच साल की बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला 14 वर्षीय नाबालिग बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर मामले में तहरीर दी।

शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी ने बताया कि बच्ची को उपचार और चिकित्सकीय जांच के लिए बांदा स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।



Web Title: Banda 14-year-old minor lured 5-year-old girl home raped her child hospitalized up police