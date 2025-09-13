बलरामपुर-मेरठ लाउंज में छापेमारी, 8 युवती और 17 आरोपी अरेस्ट, देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, आपतिजनक हालात में कई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 13:09 IST2025-09-13T13:04:47+5:302025-09-13T13:09:41+5:30
बलरामपुर/मेरठः उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक लाउंज में छापेमारी कर कथित देह व्यापार में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार युवतियों समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मेरठ में देह व्यापार में संलिप्त चार महिलाओं समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार ने बताया कि लॉन्ज एवं होटलों में देह व्यापार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने पाहलवारा मोहल्ले में मंगल प्रसाद टेंट हाउस पर छापेमारी कर सहजराम नामक व्यक्ति एवं दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि सिविल लाइन स्थित ‘अमन लाउंज’ में छापेमारी कर अनवर, सिराज, बरकत अली के साथ दो युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक उधर मेरठ जिले में थाना एएचटीयू (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) और महिला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कबाड़ी बाजार इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित कथित देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ कर 17 महिलाओं को मुक्त कराते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चार महिलायें भी हैं।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (कैंट) नवीना शुक्ला के नेतृत्व में बृहस्पतिवार देर रात यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के ख़िलाफ़ एएचटीयू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मसूद, इलियास, जाकिर, याकुब और कन्हैया के अलावा चार महिलायें भी शामिल हैं। सभी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।