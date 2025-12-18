खेत में गई थी 3 साल की बच्ची, 25 वर्षीय कल्लू उठाकर घर ले गया और किया दुष्कर्म, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट

December 18, 2025

Balrampur: पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला बुधवार को अपनी तीन वर्षीय बच्ची को लेकर खेत में गई थी।

Highlightsगांव का ही निवासी कल्लू (25) उसे उठा कर अपने घर ले गया। कल्लू के घर पहुंच गई और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला।

Balrampur:उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तीन वर्षीय एक बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला बुधवार को अपनी तीन वर्षीय बच्ची को लेकर खेत में गई थी।

उन्होंने बताया कि खेत में काम करने के दौरान उसकी बच्ची खेलने लगी और इसी बीच गांव का ही निवासी कल्लू (25) उसे उठा कर अपने घर ले गया। कुमार ने बताया कि अपनी बेटी को आसपास नहीं पाकर महिला उसे खोजते हुए कल्लू के घर पहुंच गई और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला।

उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

