खेत में गई थी 3 साल की बच्ची, 25 वर्षीय कल्लू उठाकर घर ले गया और किया दुष्कर्म, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट

Highlights गांव का ही निवासी कल्लू (25) उसे उठा कर अपने घर ले गया। कल्लू के घर पहुंच गई और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला।

Balrampur:उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तीन वर्षीय एक बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला बुधवार को अपनी तीन वर्षीय बच्ची को लेकर खेत में गई थी।

उन्होंने बताया कि खेत में काम करने के दौरान उसकी बच्ची खेलने लगी और इसी बीच गांव का ही निवासी कल्लू (25) उसे उठा कर अपने घर ले गया। कुमार ने बताया कि अपनी बेटी को आसपास नहीं पाकर महिला उसे खोजते हुए कल्लू के घर पहुंच गई और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला।

उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।

बेंगलुरु में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने और घटना के वीडियो के जरिये उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में बेंगलुरु में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना अक्टूबर में बेंगलुरु दक्षिण जिले के मगदी तालुक में आरोपियों में से एक के घर पर हुई थी।

इसने बताया कि तीन आरोपियों में से कॉलेज के दो छात्र हैं। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय छात्रा का मुख्य आरोपी से लगभग छह से सात महीने पहले संपर्क हुआ था और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पुलिस ने बताया कि लड़के ने छात्रा से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और बाद में शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये।

इसने बताया कि आरोपी ने छात्रा की जानकारी के बिना इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उसने वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखाया, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।

पुलिस ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर 17 दिसंबर को मगदी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 64 (बलात्कार), 70 (सामूहिक बलात्कार) और 71 (बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बेंगलुरु दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास गौड़ा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कॉलेज से घर लौट रही छात्रा का कार में अपहरण; पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित की

महाराष्ट्र में बीड जिले के गेओराई कस्बे में एक किशोरी का दो युवकों ने बृहस्पतिवार को अपहरण कर लिया। लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘लड़की कॉलेज से पैदल घर लौट रही थी तभी पंचायत समिति कार्यालय के पास दो युवकों ने उसे रोक लिया।

आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर जबरदस्ती एक कार में बिठा लिया और वे पड़ोसी जिले जालना के अंबड तहसील के शाहगढ़ की ओर भाग गए।’’ उन्होंने बताया कि लड़की को धक्का देकर कार के अंदर चढ़ाते देख आसपास के लोग चौंक गए और उन्होंने युवकों को रोकने की कोशिश की,

लेकिन आरोपी ने उनपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अपहरण की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन का पता लगाने और आरोपी को पकड़ने के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर तुरंत नाकेबंदी शुरू कर दी।

पुलिस अधीक्षक नवनीत कंवत ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीम गठित की गई हैं। एसपी ने कहा, ‘‘यह घटना एकतरफा प्रेम प्रसंग का परिणाम प्रतीत होती है।’’ उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Web Title: Balrampur 3-year-old girl gone field 25-year-old Kallu picked her up took her home raped her police arrested encounter