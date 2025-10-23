कहां गए बच्चे और बहू?, हौद के किनारे पहुंची सास, चप्पलें देखीं तो उड़े होश, 3 बच्चों के साथ मां ने कूद कर दी जान

Highlights बुधवार रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। सास को हौद के किनारे पर ममता की चप्पलें पड़ी दिखाई दीं। अंदर झांकने पर उन्हें पानी में शव दिखाई दिए।

बालोतराःराजस्थान के बालोतरा जिले में एक महिला कथित तौर पर अपने तीन बच्चों के साथ पानी की एक हौद में कूद गयी और चारों की मौत हो गयी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जसोल थानाक्षेत्र के टापरा गांव की पनौतरी नाड़ी में महिला और उसके तीन बच्चों के शव बृहस्पतिवार सुबह पारिवारिक खेत के पास पानी की एक हौद (टांके) से बरामद किए गए।

सिवाना के पुलिस उपाधीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ममता (32) पिछले दस दिन से अपने परिवार के साथ टापरा गांव से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित अपने खेत में फसल कटाई के लिए रह रही थी। शर्मा ने कहा, ‘‘बुधवार रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए।

बाद में ममता कथित तौर पर अपने तीन बच्चों, बेटे नवीन (सात), रुगाराम (चार) और मानवी (छह महीने) को लेकर पानी की टंकी में कूद गई।’’ पुलिस के मुताबिक आज सुबह ममता की सास ने उसे घर से गायब पाया और उसकी तलाश शुरू कर दी। सास को हौद के किनारे पर ममता की चप्पलें पड़ी दिखाई दीं।

अंदर झांकने पर उन्हें पानी में शव दिखाई दिए। महिला ने तुरंत ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। जसोल थाने और नागरिक सुरक्षा इकाई की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों शवों को टैंक से बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस को प्रथम दृष्टया आत्महत्या का संदेह है और वह घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार ममता के पति अणदाराम पटेल की बेंगलुरु में दवा की दुकान है जो उन्होंने लगभग पांच महीने पहले शुरू की। पुलिस ने अणदाराम को इस घटना की सूचना दे दी है। पुलिस ने बताया कि ममता के ससुर बालोतरा की एक फैक्टरी में काम करते हैं और वहीं रहते हैं। ममता अपने बच्चों, सास के साथ टापरा गांव में रह रही थी।

